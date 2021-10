Un invitado de 'Más Vale Tarde' carga contra Iñaki López por una "esperpéntica entrevista"

La mayoría de programas de televisión de España llevan días abordando el décimo aniversario del fin de ETA con especiales de todo tipo. Este miércoles, Cristina Pardo e Iñaki López entrevistaron en Más Vale Tarde a Jon Viar, director de Traidores, en el que cuenta la vida de su padre, miembro de la banda terrorista en los años 60.

El presentador le ha empezado preguntando al cineasta por los jóvenes que no saben qué fue ETA y por si hace falta “tener un relato”.

″¿Un relato? No sé, supongo que habrá muchísimo relatos y estoy escuchando muchos puntos de vista. Yo aporto el mío desde mi subjetividad con la esperanza de que pueda ser interesante para alguien”, ha afirmado Viar.

Pardo le ha preguntado por el caso concreto de su padre y si eso demuestra “que se puede hacer el cambio completo sin matices”. Ha respondido el cineasta que ha escuchado a algunos tertulianos diciendo “que se ilegaliza el terrorismo pero no las ideas” un enfoque que ha considerado “muy erróneo”.

“Yo quiero decir públicamente que esto es un enfoque muy erróneo. No solo hay que condenar los crímenes sino también aquello por lo que mataron, que era un delirio de pureza identitario, un delirio racista de gente que cree que tiene derecho a decidir si pone una frontera étnica y en el fondo no deja de ser heredero del pensamiento de Sabino Arana, que es un delirio”, ha señalado.

Y ha proseguido: “A mí me da pena esta discusión tan bronca sobre el fin de ETA que, en lugar de hablar de las víctimas, de los resistentes y de muchas personas que también estuvieron en los movimientos cívicos y que denunciaron esta situación, estamos hablando permanentemente de lo que dice Arnaldo Otegi, cada vez que se tira un pedo tenemos que estar aquí todas las televisiones y todo el mundo hablando de lo que diga este señor que, con todo el respeto, no le deseo ningún mal, pero no me interesa nada. Ni él ni su partido. Los vascos somos mucho más que Otegi”.

Iñaki López ha tomado la palabra y ha afirmado que “no hay que olvidar ni perder la perspectiva” de los que fueron “actores fundamentales en todo esto, para bien o para mal” y que forman parte de la historia. En ese instante ha despedido a Viar, que ha puesto cara de pocos amigos.

En Twitter sí ha explicado cómo se ha sentido tras la entrevista y lo ha hecho en estos términos: “Esperpéntica entrevista de @_InakiLopez_ que me ha cortado rápido. Para blanquear a Otegi, conmigo que no cuenten. Esta noche ‘Traidores’ a las 00.30 en la 2 de RTVE”.