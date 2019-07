Un jornalero inmigrante arrasa con su mensaje a los que dicen "viva Vox, viva España"

Un jornalero inmigrante se ha convertido en una sensación en las redes sociales después de que el usuario de Twitter @arxyeleach publicara un vídeo en el que envía un mensaje a quienes dicen “viva España, viva Vox” y levantan el brazo.

“Cuando la gente dice viva España o viva Vox”, comienza su mensaje mientras alza el brazo imitando el saludo fascista.

“Eso no hace falta. Viva España hay que hacerlo aquí, el español está aquí”, prosigue señalando al campo que estaba trabajando segundos antes.

“Viva España, aquí. No así (hace el saludo fascista). No. Viva Vox así (repite el saludo), no. Es muy fácil hablar del campo porque no estás. Tú te puedes sentar en tu silla y hablar mierda de los inmigrantes. Pero mira, esto es lo que levanta España, amigo mío”, indica.

Poco después, volvemos a verle trabajando y se le escucha insistir en su mensaje: “España se levanta trabajando. Cuando los inmigrantes vienen aquí es porque se buscan la vida, porque se quieren buscar la vida honradamente y ese inmigrante que se busca la vida somos nosotros. No queremos problemas, no hace falta que nos amenacen delante de la gente o en la televisión. No hace falta que nos amenace, señor Vox. Estamos aquí en el campo y si quieres amenazarnos, vente aquí con nosotros a trabajar, a levantar España”.

El vídeo termina con el jornalero señalando al campo y asegurando que él ha “podado” todo. “Eso es lo que hacen los inmigrantes. Somos nosotros y somos currantes. ¡Vivan los obreros, viva la mano de obra y vivan todos los inmigrantes!”.