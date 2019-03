Un joven antiabortista, al 'número dos' del PP: "Luego llegamos al Congreso y nos acojonamos"

Preguntado por si aprobarán una ley más restrictiva con el aborto, en caso de gobernar el PP, García Egea ha precisado que su partido cree que “el aborto no es un derecho sino un drama” y se ha referido a la Ley de protección a la maternidad anunciada por Casado.

García Egea, que se había comprometido a impulsar una Ley de protección de la maternidad en caso de que el PP llegue al Gobierno, ha visto cómo un joven manifestante le ha afeado que, después, cuando llegan al Parlamento, no aprueban lo que prometen.

“Creemos que hay que apoyar a las parejas que tienen dudas sobre si seguir o no adelante en ese momento en que nadie puede ponerse en su piel y no subir a la tribuna del Congreso y hacer un discurso político, sino que esa decisión debe tomarse con todo el apoyo posible”, ha incidido.

También quieren, según ha añadido, proteger a las mujeres “que se pueden ver presionadas en algún momento por sus parejas porque no tienen recursos suficientes o por la incertidumbre del futuro”. “El Estado tiene que poner todos los recursos para proteger a estas personas que se encuentran con un embarazo y sin el apoyo de su entorno”, ha defendido, al tiempo que ha ensalzado la labor que realizan organizaciones de apoyo a mujeres embarazadas como REDMADRE.

Finalmente, se ha mostrado extrañado de que otros partidos no hayan asistido a la manifestación. “No conozco ningún partido que esté en contra de la vida. No entiendo cómo Podemos o PSOE, no están en esta manifestación porque precisamente lo que defendemos es la vida, la maternidad, el futuro de España, todo el mundo tiene familia, hasta los de Podemos tienen familia. Por eso creo que hoy en esta manifestación deberíamos estar todos los partidos unidos”, ha zanjado.