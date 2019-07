Un julio de estrenos: llega 'La Casa de Papel', 'Stranger Things', 'Orange is the New Black'...

Ya está aquí el verano y ha llegado marcado por el calor. Con las vacaciones en mente, para los que ya las disfrutan o los que cuentan los días que faltan para ello, los estrenos se asoman a las diversas plataformas prometiendo hacer más llevadero el calor estival.

Netflix apuesta por el nuevo plan del Profesor en La casa de Papel; coincidiendo con el 4 de julio, estrena la tercera temporada de Stranger Things y mira al anime con una nueva adaptación de Saint Seya. Amazon Prime Video por su parte se decanta por la adaptación del cómic de superhéroes The Boys.

Coincidiendo con el cincuenta aniversario de la llegada del hombre a la luna, HBO España reestrena De la Tierra a la luna y cuenta, como nunca antes se había hecho, la historia de Jesús Gil en El pionero. Y Movistar + estrena La voz más alta y el desenlace de Orange is the new Black.

NETFLIX