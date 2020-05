Un líder de Unidas Podemos arremete en Twitter con dureza contra Ana Rosa Quintana

El pasado lunes 18 de mayo, Quintana fue duramente criticada por la comparativa que hizo entre el SIDA y el coronavirus mientras valoraban la prórroga del estado de alarma.

“No siento que estén recortados mis derechos. Cuando no hay vacuna, cuando no hay tratamiento viral, cuando el confinamiento...”, aseguró una colaboradora suya.

Entonces Quintana respondió lo siguiente: “Te quiero recordar una cosa. ¿Cuántos años lleva el SIDA? ¿Diez años? Todavía no hay vacuna”.

“Desgraciadamente no hay tratamiento viral ni vacuna. Y como tú no puedes alargar esto eternamente, tendremos que hacerlo de forma inteligente para proteger la salud de todos. En Madrid puedo ir a un museo y coincidir con personas que no conozco y no puedo ver a mi familia. Eso coarta mi libertad”, sentenció Quintana.