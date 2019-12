Un lugar llamado futuro

SOPA Images via Getty Images

SOPA Images via Getty Images Jóvenes activistas participan en la reciente marcha por el clima en Madrid con motivo de la celebración de la COP25.

Me interesa el futuro porque es el lugar donde voy a pasar el resto de mi vida, decía Woody Allen hace ya unos años, no sé exactamente en qué momento de su vida, pero ya era talludito. “Me interesa el futuro” es también el mensaje que lanzan a su manera Greta Thunberg y otros líderes adolescentes, y ha interpelado con eficacia a la fibra sentimental y solidaria de millones de niños jóvenes. El futuro no es el mismo lugar para las personas que hemos cumplido ya cuarenta, o para quienes acumulan cincuenta, sesenta o más primaveras, y ocupan espacios de poder y privilegio desde los cuáles se puede influir sobre la opinión pública o se toman las grandes decisiones.

De manera creciente, adolescentes y jóvenes ven el futuro como un lugar inhóspito. En ese porvenir que tienen por delante les va resultar cada vez más difícil alcanzar el estatus de sus padres y peligran algunas certidumbres que el desarrollo del Estado de bienestar había garantizado en los países occidentales (como la vivienda en propiedad o una pensiones dignas). Es también un destino en el que van a tener que lidiar dramáticas consecuencias sociales y económicas del cambio climático de no producirse trasformaciones sustanciales y inmediatas en la forma en qué producimos energía, nos desplazamos o consumimos.

Millones de adolescentes y de jóvenes se han movilizado en los últimos años en distintos países contra el aumento de los precios de las tasas universitarias, de los bonos de transporte, o contra el desmantelamiento de los servicios públicos. La fractura entre jóvenes y mayores ha cobrado relevancia para explicar el comportamiento electoral en muchos países, entre otros el nuestro. Desde 2015 nuestros jóvenes votan de modo muy distinto a nuestros mayores, contribuyendo a engendrar un nuevo sistema parlamentario multipartidista.

El referéndum británico sobre el Brexit enfrentó a dos generaciones, las que van a sufrir sus consecuencias durante décadas, y las que se exponen a la separación de Europa en el ocaso de sus vidas, con sus espaldas aparentemente cubiertas por trayectorias laborales que les están asegurando o asegurarán un futuro más corto, pero relativamente blindado (en forma de estabilidad en el empleo, protección social frente a eventualidades o una pensión adecuada).