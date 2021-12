Un lunes muy lunes y mucho lunes: las claves de la declaración de Rajoy en el Congreso por la 'Kitchen'

Otro momento llamativo de las declaraciones que se han escuchado en la Comisión fue el que protagonizó Enrique Luis Báez, policía nacional que relató cómo sus superiores le ordenaron dejar su puesto dedicado a perseguir a terroristas yihadistas, concretamente a ‘lobos solitarios’, para vigilar al chófer de Bárcenas, primero, y a su mujer, después.

Algo que el agente vio “extraño”. “Las tres semanas que estuve participando en este servicio estaba muy incómodo. No me cuadraba, nosotros no estamos para eso. Estamos para vigilar a personas bastante relevantes y peligrosas, no la mujer de un extesorero que está en la cárcel”, afirmó.