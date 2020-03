Un médico cuenta desde el Italia la realidad sobre el coronavirus: sus mensajes llevan más de 30.000 retuits

El experto subraya que él vive en la Toscana y que allí no hay emergencia sanitaria ni histeria colectiva salvo en casos aislados. Además, destaca que los supermercados no se han vaciado. Con esto hace un llamamiento a la calma en Chile, donde hay un caso confirmado “y la preocupación es total”.

Soy médico y vivo en Italia en donde hay más de 2200 casos de coronavirus. En la Toscana, mi región de residencia, no hay emergencia sanitaria ni histeria colectiva, salvo hechos realmente aislados. Los supermercados no se han vaciado.

También pone de relevancia que el virus “puede pasar desapercibido o tener síntomas muy leves” entre los niños. “En mujeres embarazadas no existe evidencia de que el virus genere complicaciones perinatales. Un estudio publicado en la revista LANCET monitorizó mujeres en el 3er trimestre y ninguna desarrolló neumonía o murió, y sus hijos no tuvieron problemas”, añade.

Además, llama a la calma a todos aquellos que no tienen mascarilla porque la mejor medida de prevención es lavarse las manos y cubrirse la boca con el antebrazo en caso de tos. “El virus se transmite por una gota de mediano calibre y no se suspende mas de 2 metros”, argumenta.

Celedón admite que el virus permanece en las superficies y, por eso, se sugiere evitar el contacto físico fuera de casa y saludar o dar la mano.

“Seamos responsables. No sembremos el pánico donde no corresponde hacerlo. No es necesario comprar suministros para un eventual apocalipsis porque NO lo es”, zanja el experto, cuyos mensajes han recibido en un sólo día más de 70.000 ‘me gusta’ y cerca de 30.000 retuits.