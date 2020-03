Un médico desvela cómo se les ocurrió adaptar las gafas de Decathlon como respiradores: "Vimos un meme"

“Nos juntamos con ingenieros, con gente de Airbus, que nos permitieron optimizarla”, ha explicado Pérez-España, quien ha matizado que su artilugio “es una adaptación no homologada que ha hecho el hospital, validada por neumología, y se han llevado a cabo pruebas con pacientes y la mejoría existe”.

De este modo, el doctor ha dejado claro que con iniciativas así se va cubriendo el uso de material desechable para “salir a flote y mejorar el stock de mascarillas”.

La idea de este experimento es que lo use el personal sanitario, teniendo en cuenta que “esto no es un Equipo de Protección Individual”, y que se pretende utilizar “solo cuando no haya otro recurso”.