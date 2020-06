Un médico español en Lisboa cuenta lo que está ocurriendo en Portugal: "Tiene que servir de aviso a España"

Portugal ha sido puesto como ejemplo de cómo actuar frente al coronavirus durante estos meses de pandemia. Sin embargo, en las últimas semanas la situación en ese país se ha complicado, con importantes rebrotes sobre todo en Lisboa.

Para explicar qué está pasando, Espejo Público ha entrevistado este jueves a Javier Gallego, un español que trabaja como jefe del servicio de cirugía torácica del hospital Luisíadas de Lisboa.

Gallego ha asegurado que allí se dice que uno de los grandes focos de contagio fueron los transportes públicos. “Mucha gente cuando volvió a la actividad profesional en transportes públicos... había tal vez un exceso de confianza y falta de algunas medidas básicas como la mascarilla”, ha señalado.

El médico ha matizado, no obstante, que los focos de contagio se están dando más en gente joven, entre los 20 y 30 años, que “han salido a la calle, han organizado reuniones de más de 10 personas, prohibidas en este momento”.

Gallego ha explicado que, como está afectando más a jóvenes, la gravedad de los contagios están siendo “menos importantes” que en los pacientes de más edad, por lo que los hospitales, salvo excepciones, no están al límite de su capacidad. “Pero son un medio de transmisión, por lo que la situación es grave”, ha insistido.

“Es un escenario muy parecido el que estamos teniendo”, ha intervenido en ese momento Susanna Griso antes de que el médico asegurase que Portugal debe pensar ya en “dar un paso atrás”.

“Portugal, inicialmente, fue un ejemplo a nivel europeo, pero en este momento tiene que servir de ejemplo a otros países, como España, para no confiarse porque ya que Portugal supo ver el problema cuando sucedía en España y en Italia y supo tomar medidas a tiempo. Tal vez en este momento Portugal puede ser un ejemplo para que los otros países no se confíen, no volver a hacer una vida completamente normal”, ha asegurado el médico.