Un médico triunfa con la felicitación que le ha hecho su nieta: no puede ser más acertada

Joaquín Morera, un médico de familia que está batallando contra el coronavirus en primera línea, se ha hecho viral en las últimas horas al compartir con los usuarios de Twitter la felicitación de Navidad que le ha hecho su nieta.

En la imagen se pueden ver a los tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero lo llamativo reside en la estrella de Belén, que ha sido modificada por la vacuna que termina con el coronavirus.

“Pues hoy mi nieta os envía esta felicitación. No me digáis que no debería abrir el telediario como grito esperanzador de un niño. ¡Es genial!”, ha dicho en su perfil de la red social.