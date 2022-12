Un mes de huelga en Madrid: “Bienvenidos a la sublevación médica, hemos aguantado demasiado”

En ese cálculo se equivocaban: ya han pasado 30 días desde el inicio de la huelga y la relación con la Administración se encuentra mucho más tensa que en un principio, aunque los organizadores aseguran estar “con muchos ánimos” y “con ganas de más”. No es que los sanitarios sean amigos del conflicto, recalcan desde AMYTS, pero sí consideran que han llegado a un punto de no retorno en el que no pueden abandonar la protesta si el Gobierno de la Comunidad de Madrid no cambia el rumbo de la Atención Primaria.