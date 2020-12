Un micro abierto 'caza' a Belén Esteban hablando sobre una figura pública: "¡No te jode!"

Sálvame, el programa de Telecinco, trató este jueves la que ha sido, sin duda alguna, una de las noticias más relevantes de la semana: el rey emérito ha pagado 678.000 a Hacienda para regularizar su situación.

Paz Padilla, la presentadora del espacio, comenzó a informar de este asunto, pero fue interrumpida especialmente por Belén Esteban, una de las colaboradoras estrella, que estallaba para defender a Juan Carlos I: “Por lo menos ha pagado algo, yo conozco a políticos que no han pagado ni un duro todavía. A ver si pagan también”.

La Princesa del pueblo, fuera de cámara y mientras Padilla introducía un vídeo, aumentó su enfado: ”¡No te jode! Es que ya llega un momento con el rey... no te jode”. Su compañero Kiko Hernández, que se percató que podía tener el micro abierto, la frenó para que no siguiera criticando.

Una vez acabó el vídeo, Esteban defendió al monarca a pesar de decir que no iba a hablar ni del rey ni política. ”¿El rey está denunciado por alguien? A mí me gustan mucho los dos reyes. Juan Carlos me ha gustado muchísimo”, comenzó.

La colaboradora definió de “feísimo” los escándalos que han salido alrededor de la figura de Juan Carlos I sobre Corinna y los supuestos casos de dinero opaco.