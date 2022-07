Un niño coge el móvil de su madre y pone un mensaje que revoluciona el WhatsApp del colegio

Esto último es lo que ha ocurrido en el mencionado grupo. Un niño que no quería ir al colegio le ha cogido el teléfono a su madre y ha escrito: “Segundo grado hoy no tiene clases”.

Así lo ha contado @Loplau en un tuit que ha arrasado en Twitter con casi 27.000 ‘me gusta’ y más de 1.000 compartidos entre retuits y citados: ”Hoy en el grupo de mamis de 2do B llegó un msj que decía “segundo grado hoy no tiene clases”. Revolución de mamis. ¿Por qué? ¿Por qué no avisaron? ¿Por qué no informan? ¿Qué pasó? Mil mensajes más. Nada pasó. Un nene que no quería ir le agarró el celu a la mamá y mandó eso. HÉROE”.