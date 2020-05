Un nou paradigma per al món

Aquest article també està disponible en castellà.

Els economistes ens adverteixen que s’acosta una crisi econòmica sense parangó. En els mitjans de comunicació els polítics ens parlen d’impostos, i els d’esquerres també de la creixent desigualtat que la pandèmia de Covid-19 propícia. No és difícil imaginar que aquesta crisi ens pugui portar per un camí molt més fosc. Pot ser que alguns governants la facin servir per aconseguir més poder, restringir llibertats i avivar les flames del racisme i l’odi. Si hi ha un dogma que defineix al neoliberalisme, és que la majoria de les persones són egoistes. I d’aquesta concepció cínica de la condició humana ha derivat tota la resta: privatitzacions, una desigualtat creixent i l’erosió de l’esfera pública.

Durant aquest confinament he llegit dos llibres que haurien de ser lectura obligada per a tots els que aspirin a crear un món millor. Començaré parlant del primer llibre: L’estat emprenedor, de l’economista italiana Mariana Mazzucato, publicat en llengua castellana (Editorial RBA, Economia). La seva autora no només és una convidada habitual al Fòrum Econòmic Mundial de Davos on els poderosos de món es reuneixen cada any, també ha assessorat a persones com a la senadora Elizabeth Warren i a la congressista Alexandria Ocasio-Cortez als Estats Units, així com a la primera ministra Nicola Sturgeon a Escòcia. Quan el Parlament Europeu va votar l’aprovació d’un ambiciós programa d’innovació l’any passat, també va ser Mazzucato qui el va redactar. “Volia que el treball tingués un impacte”, va comentar l’economista aleshores. “Si no, és socialisme de campanya: entres, parles de tant en tant i no passa res”. Mazzucato pertany a una generació d’economistes, predominantment dones, que creuen que amb limitar-se a parlar d’impostos no n’hi ha prou. “La raó per la qual els progressistes sovint perden el debat”, ens explica, ”és que se centren massa en la redistribució de la riquesa i no prou en la creació de riquesa”. Del que ens parla Mazzucato és ni més ni menys que d’una revolució en el pensament econòmic, però anem pas a pas.

Una de les qüestions que es planteja és d’on se suposa que venen tots els diners. On es crea realment la riquesa? Ella ens ho explica admirablement. Mitjans de comunicació com el Financial Times (un diari conservador, sens dubte) sovint han afirmat, seguint les consignes neoliberals, que la riquesa la creen els empresaris, no els Estats. Els governs són, majoritàriament, simples moderadors. La seva funció és proporcionar una bona infraestructura i atractives exempcions d’impostos, i després apartar-se del camí. En el seu llibre, ens demostra que no només l’educació i l’atenció mèdica, la recollida d’escombraries i el repartiment de correu van començar amb el govern, sinó també altres innovacions. Per exemple, l’iPhone. Els investigadors que van desenvolupar cadascuna de les tecnologies que fan de l’iPhone un telèfon intel·ligent estaven en nòmina de govern. I, per descomptat, el que s’aplica a Apple s’aplica també a altres gegants tecnològics. A Google, per exemple, que va rebre una quantiosa subvenció del govern per desenvolupar un motor de cerca. També Tesla va estar buscant inversors fins que el Departament d’Energia d’EEUU li va lliurar 465 milions de dòlars. I no només Tesla ha estat consumidora de subvencions des del principi, sinó també SpaceX i SolarCity, que han rebut entre les dues cinc mil milions de dòlars aproximadament. D’on surten aquests milions? Són, sens dubte, diners dels contribuents. “Com més miro”, ens diu Mazzucato, “més m’adono que la inversió estatal està a tot arreu”. Afegeix que és cert que de vegades el govern inverteix en projectes que no donen resultat, però d’això es tracta, d’invertir. La base de qualsevol empresa és assumir riscos, i el problema amb la majoria dels capitalistes privats, assenyala Mazzucato, és que no estan disposats a aventurar-se tant. Després del brot de la SARS el 2003, els inversors privats ràpidament van tancar l’aixeta a la inversió en investigació sobre els coronavirus. Simplement no era prou rendible. Mentrestant, la investigació finançada amb fons públics va seguir en marxa, amb una aportació per part de govern dels EEUU de 700 milions de dòlars.