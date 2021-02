Un oscuro y discreto fantasma

Se abre el ascensor y Jean-Claude Carrière atisba a San Pedro y a Buñuel, arrastrando hacia él un inmenso barreño que chorrea líquido, como si fuera una imagen procesional del dios Neptuno. No parece un símil correcto cuando se pretende entrar en el cielo, piensa el francés, y piensa, además, que más le valiera pensar en otra cosa, que los de allí pueden leerle el pensamiento.

-No sé qué vais a hacer con ese balde —provoca Carrière— pero quiero que sepáis que estoy bautizado y que me he lavado los pies en la Estigia.

Tintinean las llaves ante la carcajada de San Pedro, que el eco duplica en estos bajos andurriales como un trueno de verano.

-¿Qué dices de agua, hombre? Esto es martini, para que charléis a gusto. Aprovecha, que aquí ni se calienta ni deja resaca.

No sé por qué guardo de él la idea de un ser bonachón, ensimismado y paciente. Paciente y buen tipo, lo era (doy fe), pero su aspecto de pasajero anónimo en un tren de cercanías enmascaraba un intelecto feroz, sarcástico, cruel si era preciso, y valiente.

La caprichosa fortuna le asestó un golpe de suerte presentándole a Buñuel.

Alguien pensó que aquel escritor joven, culto y con cara de despiste, podría resistir el desvariado método de trabajo de don Luis. Dicho y hecho, los enrocó sobre el tablero y los dejó allí para que se mataran o deshojaran las obsesiones buñuelescas que escondía el Diario de una camarera. Ambos, con buen tino y abundante provisión de dry martini entre pecho y espalda, optaron, sensatamente, por la segunda posibilidad.

La inexplicable maestría con que el maño preñaba de significado planos casi vacíos y el perturbador modo de andar de Jeanne Moreau, pura sensualidad lenta, hicieron el resto.

Si Diario de una camarera (que, sublimando la crudeza, nos mostró una de las imágenes más impactantes de la historia del cine con el cuerpo inerte de la niña semidesnuda surcado por babeantes caracoles) no tiene hoy en día la relevancia que merece, se debe al vendaval que Carrière y Buñuel desataron a partir de ese momento: La Vía Láctea, Belle de Jour, El discreto encanto de la burguesía, El fantasma de la libertad, Ese oscuro objeto del deseo.

Cuando vino a Viridiana, descubrió una comida como su prosa: ayuna de abalorios, sabrosa y directa.

-Casi todos piensan que mantengo una dependencia excesiva de don Luis. Y tienen razón. Gracias a él, al sello que estampó en mi frente, he podido realizar proyectos que ni me habría atrevido a soñar. Pero es que —y bajó la voz como el pícaro que reconoce la trampa— vivir en la estela de Buñuel es muy placentero.

Buñuel no contó con él para Tristana; volvió a sentarse con Julio Alejandro, con quien ya había desarbolado la caridad cristiana en Nazarín y en Viridiana.

-Hizo bien —me confesó— don Luis conocía como pocos los aspectos técnicos del cine, pero su afán por reventarlo todo hacía que precisara ayuda para mantener cierto equilibrio en la estructura y, en especial, para desarrollar diálogos. Quizás debido a su sordera, estos le salían fríos y excesivamente intelectualizados. Necesitaba nuestros oídos, y el de Julio detectaba el acento galdosiano de cualquier escena con una exactitud asombrosa.

El oído de Carriére aportó el cosmopolitismo al que el de Calanda, aunque leído y viajado como pocos, se resistía. Supongo que el epicúreo que lo habitaba se negaba a renunciar al placer de lo conocido, a la memoria de los tiempos felices. Por decirlo de otra manera, sus primeros franceses, los que achuchaban al Perro o se movían por la Edad Dorada, eran españoles hasta la médula: fanáticos, vehementes y un tanto ridículos en su furia.

No en vano se alternaban la música de Wagner y los tangos durante la proyección.