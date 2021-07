Un Pacto por la Ciencia y una Política de la Ciencia

OSCAR DEL POZO via AFP via Getty Images

OSCAR DEL POZO via AFP via Getty Images Estela Paz Artal, jefa del servicio de inmunología del Hospital 12 de Octubre de Madrid

El pasado marzo el Congreso de los Diputados en pleno creaba por unanimidad una subcomisión en el seno de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades para el desarrollo del Pacto por la Ciencia y la Innovación y el estudio y análisis de la modificación de la Ley de la Ciencia. Se trata de una iniciativa común de todo el arco parlamentario por alcanzar compromisos concretos a nivel político que permitan mejorar y hacer más eficaz y sostenible la inversión pública en I+D+I, así como reorganizar los recursos con que el sistema cuenta.

Pero más allá de los argumentos políticos, que son también legítimos en un campo como el de la ciencia, la investigación y la innovación, pero que ninguna o escasa ideologización necesitan, el esfuerzo del legislador español hoy requiere de altura de miras para alcanzar un objetivo urgente y necesario: convertir de una vez por todas la investigación científica en un motor de desarrollo económico y social a través de la transferencia de conocimiento al ámbito productivo por cauces que permitan a la sociedad en su conjunto beneficiarse de los avances científicos y tecnológicos. Y no, no es casual que esta iniciativa se materialice en este momento, porque acabamos de vivir un escenario de crisis sanitaria global por un virus desconocido frente al que hace poco más de un año no había solución, pero para el que la ciencia, puesta excepcionalmente a trabajar, ha logrado vacunas efectivas y seguras en tiempo récord, en meses cuando preveíamos años, y sin sacrificar controles y procesos de evaluación y verificación.