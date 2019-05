Un padre graba cómo a un médico se le cae su bebé prematuro segundos después de nacer

Indignante lo que sucedió en febrero en un hospital de la localidad de Chandler (Arizona, EEUU), donde un padre grabó cómo su hija recién nacida, que encima era prematura, se resbalaba de las manos del doctor segundos después de nacer.

Derrick Rodgers no dio crédito a lo que acababa de ver (y grabar) y no dudó en recriminárselo al doctor. “Paré de grabar y le dije, “se te ha caído mi bebé”. Él me miró despreocupado, así que le enseñé el vídeo. Y no dijo nada”.

Los padres recriminan al centro médico que ni siquiera les hayan pedido disculpas por lo sucedido.