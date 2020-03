Luego asegura que la histeria no es solo en su grupo de WhatsApp: “Se ha adueñado ya de todos los de todas las clases del cole. Quieren hacer una reunión del AMPA esta misma noche”.

Al final llevaron a cabo la primera de las dos alternativas planteadas. “Solo os digo que algunos padres están planeando ir AHORA a la casa de uno de los profes a amenazarle para que no vayan a clase mañana”, relató el pasado domingo.

Solo os digo que algunos padres están planeando ir AHORA a la casa de uno de los profes a amenazarle para que no vayan a clase mañana.

Una madre acaba de confundir el coronavirus con los piojos. Otra le está echando la culpa a las políticas de inmigración de Podemos. Me estoy planteando subir capturas. ¿Algún abogado por aquí?

Resumo la situación y me voy a dormir: ✔️ 4 padres están intentando encontrar la casa de un maestro para hablar con él. Ya saben cuál es el edificio. ✔️ Manifestacion-Protesta en la puerta del cole mañana a las 8.30.

A ella asistió el director del colegio, que llegó a la conclusión de que no se podía hacer nada: “El centro no podía impedirle a los profesores ir a clase y, desde un punto estrictamente legal, ellos tampoco podían justificar su ausencia”.

En la reunión, a la que asistió el director del cole, se llegó a la conclusión de que no se podía hacer nada. El centro no podía impedirle a los profesores ir a clase y, desde un punto estrictamente legal, ellos tampoco podían justificar su ausencia.

“Se entremezclan los temas de conversación habituales: Por qué letra van los niños en Letrilandia. Cómo arreglar el sistema educativo español (y abolir la concertada). Qué puerta de entrada al colegio es mejor cuando llueve. Los interinos tienen la culpa porque no se implican. ¿Piojos? ¿Alguien ha dicho piojos?”, son algunos de los temas que también quieren protagonismo en el grupo.

+ Los interinos tienen la culpa porque no se implican. + ¿Piojos? ¿Alguien ha dicho piojos? De fondo, Italia, el virus y los profesores villanos que, por cierto, tienen a sus hijos matriculados en el colegio.

“Mi hija ha estornudado sobre la cena y le he regañado. Su respuesta: ‘No pasa nada porque mis virus tienen corona como las reinas’. A saber lo que ha debido escuchar hoy en el cole esta pobre criatura”, prosigue describiendo todo lo que está viviendo.

Desde el ayuntamiento de la localidad, afirma, que ha intentado evitar que den clase. ”¿Qué será lo próximo? ¿Pedir ayuda al cura? No lo descarto”, bromea.

Mi hija ha estornudado sobre la cena y le he regañado. Su respuesta: "No pasa nada porque mis virus tienen corona como las reinas". A saber lo que ha debido escuchar hoy en el cole esta pobre criatura.

Entonces enviaron un mensaje pidiendo calma tras la reunión. Este es: “Una vez finalizada la reunión informativa, hacemos un llamamiento a la calma tras la información recibida y que os adjuntamos. Los maestros que han viajado a Italia lo han hecho a zonas fuera de riesgo y por ello, no es necesario ni que ellos falten a su trabajo sin poder justificarlo ni que nuestros hij@s falten al colegio que tras cinco faltas sin justificar de los niñ@s es obligatorio abrir protocolo de absentismo”.

Empieza a tomar forma la idea de llevar a todos los niños con mascarilla como señal de protesta. Una madre propone escribir el mismo mensaje de protesta en todas las mascarillas. "No te flipes, Encarni". Épico.

Pero pensaron en una alternativa: “Se va a crear un grupo de coordinación de grupos. Me explico: como cada clase tiene su grupo propio de WhatsAapp, se creará un grupo para todo el colegio formado por los padres delegados de cada clase”.

Como alternativa, se va a crear un grupo de coordinación de grupos. Me explico: como cada clase tiene su grupo propio de whatsapp, se creará un grupo para todo el cole formado por los padres delegados de cada clase.

Este martes, para la entrada de los niños, la policía municipal estuvo acompañada de la Guardia Civil para evitar que se volviera a liar. El narrador afirma que solo rompió la calma algunos gritos puntuales de “director dimisión”.

“Mi mujer me ha dicho que en este pueblo la gente no está bien de la cabeza y que igual deberíamos cambiar a la niña de cole e irnos a vivir a otro sitio en el futuro. Yo le he recordado que si queremos ser FIRE debemos vivir aquí. Pero eso ya es otro tema”, concluye por el momento el hilo.

Aunque, como se dice en las series, continuará.