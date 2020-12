Desde que con el cambio de milenio las políticas de Igualdad comenzaron a hacerse realidad de una manera más coordinada, profunda en cuestiones esenciales y transversal, las posiciones tradicionales del machismo entraron en una especie de silencio decidido que, desde el punto de vista estratégico, se tradujo en una resistencia general y en una crítica puntual, en gran parte basada en la generación de confusión sobre los elementos que definen la realidad, para así crear la sensación de amenaza y ataque. Es lo que hemos denominado como “posmachismo”. Pero nadie defendía públicamente los postulados más tradicionales ni cuestionaba los derechos de las mujeres, tampoco la necesidad de actuar contra la violencia que sufrían. Se resistían, pero no atacaban de forma directa y explícita, al menos desde posiciones institucionales y de representación.

Ahora, uno de los discípulos más avanzados de Trump, Jair Bolsonaro, ante la dramática evolución de la pandemia en Brasil ha intentado reforzar sus ideas y modelo al manifestar hace unas semanas que, “todos vamos a morir algún día. Tenemos que dejar de ser un país de maricones”.

Al margen de las responsabilidades que emanan de unas declaraciones de este tip, en quien tiene la posición para evitar que el impacto de la pandemia alcance la dimensión catastrófica que ya tiene en su país, sus palabras reflejan el modelo de sociedad que quiere y defiende. Para Bolsonaro y el machismo todo lo relacionado con las mujeres es negativo, puede ser bueno si lo hacen ellas, pero es malo si lo hacen los hombres.

De manera que los cuidados y una actitud temerosa ante la realidad, al ser elementos históricamente asociados a las mujeres, cuando se relacionan con los hombres hace que estos pierdan su condición, y se conviertan en una especie de quimera. Un ser con una doble estructura, la de “hombre-mujer” en la que lo femenino desvirtúa la condición masculina y la convierte, directamente, en lo que él considera que es un “maricón”. Un hombre que no es hombre, porque ser hombre es un pack que incluye la heterosexualidad junto a la fuerza, ser duro, no necesitar cuidado ni cuidar, esconder las emociones, no expresar afectos...

Y todo lo que no sea de ese modo es un desorden social, no una opción individual, porque el machismo ha definido una cultura que interpreta la naturaleza bajo una referencia antropocéntrica, y al antropocentrismo desde una visión androcéntrica.