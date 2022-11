Un parásito canino podría ayudar a combatir cánceres incurables

Primeras inmunoterapias: un impacto positivo

Sin embargo, el uso de virus en la inmunoterapia puede no ser inocuo. En particular, existe el riesgo de que su material genético se integre en el de las células humanas (en el caso de algunos virus de ADN), provocando mutaciones no deseadas que podrían acarrear consecuencias nocivas.

¿Un microorganismo como nueva esperanza terapéutica?

Nuestros resultados, publicados en la revista científica Journal for ImmunoTherapy of Cancer, demuestran que, en ratones, el N. caninum es capaz de controlar el desarrollo del tumor hasta su completa regresión de tres maneras diferentes. Estos resultados tan positivos se obtuvieron no sólo tras la administración de los microorganismos (no modificados) directamente en el tumor, sino también a distancia del mismo.