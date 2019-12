"Qué asco de tío": Este concursante de 'First Dates' indigna por lo que le hizo a su 'cita'

“No, no me sentaría”, responde el chico, mientras su cita no da crédito a lo que está sucediendo.

″¿Qué ocurre, qué te pasa?”, preguntó al joven. “Sinceramente... no, no me gusta”, contesta José María.

Que asco de tío, es totalmente respetable que no le guste o no sea su prototipo de chica, pero que menos que te sientes con ella y al final cuando te pregunten le digas que no, pero dejarla ahí tirada y encima ni despedirte... a veces la sinceridad está sobrevalorada. pic.twitter.com/A1D2VedhJq

En un comentario a la cuenta de Cuatro en Instagram, el propio José María ha pedido disculpas por su actitud: “Siento muchísimo lo que he causado, no fue mi intención, en mi perfil lo explico, me encantaría poder pedirle perdón delante de toda España, me equivoqué, me traicioné yo solo, pido perdón a Rocío y ha España entera, me gustaría tener una cita pero de verdad con ella, saludos y espero que me. Perdonéis. ❤️❤️❤️😭😭😭😭”.