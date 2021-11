Un partido político quiso fichar a Ana Milán: no dice cuál fue pero queda bastante claro

Ana Milán ha estado en La Roca, el programa de Nuria Roca en las tardes dominicales de laSexta, y ha contado que un partido político quiso ficharla para sus filas.

La presentadora le ha preguntado a la intérprete por las personas que quieren convertirla en presidenta del Gobierno con la etiqueta #AnaMilánForPresident. “Ahora mismo es que no tengo tiempo. Yo no quiero ser presidenta yo quiero ser alcaldesa”, ha señalado Milán.

Sobre si le han querido fichar para formar parte del algún partido político, la actriz ha dicho que sí pero que se negó: “Me parecería una irresponsabilidad aceptarlo porque me parece que hay que estar muy preparado para ello”.

″¿Tú crees que hay que estar muy preparado?”, ha preguntado Roca. “Otra cosa es que no lo estén”, ha apostillado Milán.

“Tú vete a un camarero de Málaga a ver si le piden tres idiomas para trabajar y sin embargo al presidente no se lo han pedido nunca. A mí me parece que es importante estar preparado y cuando me lo ofrecieron no lo sentía. Ahora un poco más”, ha señalado entre risas.

La actriz se ha negado a revelar qué partido quiso ficharla aunque con las pistas que ha dado parece casi seguro que fue Ciudadanos la formación que quiso contar con ella.

Milán ha dicho que “sí” cuando la presentadora le ha preguntado si ese partido era “del centro”. “Vale pues ya está, cada uno que haga sus cábalas”, ha asegurado Nuria Roca.

“Sí, prometía ser centro, sí. Ya sabéis todo. Os ha quedado clarísimo. Prometía ser centro y no lo fue”, ha comentado Milán dejando claro a qué partido se refería. Algo que, como ella misma ha afirmado, no había contado nunca.