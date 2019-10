Un paseo por bibliotecas importantes y bellas del mundo en defensa de los libros

‘Contra Amazon’ (fragmento)

“Parece imposible escribir sobre el protagonismo del mundo del libro en el siglo xxi, sobre las librerías independientes y las bibliote-cas más desafiantes o innovadoras, sobre las constelaciones de lec-tores que siguen creyendo en el papel, sin pensar en Amazon como nuestro antagonista. Aunque Google Libros y otras grandes plata-formas también hayan influido muchísimo en los nuevos modos de relacionarnos con los textos, la multinacional logística que dirige Jeff Bezos se ha convertido en la marca más icónica y más elocuen-te, la que ha alterado –‍y a menudo ha violentado–‍ con más fuerza las relaciones tradicionales entre los lectores y los libros. Es un monstruo tentacular que no para de innovar ni de crecer. Algunos detalles de mi manifiesto tal vez hayan quedado obsoletos, pero su espíritu sigue vigente. Sobre todo después de que, a principios de 2019, la ciudad de Nueva York, gracias a la lucha de sus habi-tantes bajo el liderazgo de la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, haya rechazado acoger una sede de la multinacio-nal. Desde ese momento, si introduces «against amazon» en un buscador ya no aparece solamente mi manifiesto. En paralelo han ido proliferando los repartidores de Amazon, que recorren las ciudades con sus grandes mochilas a cuestas, como lo hacen los de otras compañías supuestamente disruptivas. En realidad han hecho propio –‍y neoliberal–‍ el modelo precario de los cartoneros y los vagabundos de la chatarra”. (…)

“Escribí Librerías en 2012, sin imaginar que quedaría finalista del premio Anagrama de Ensayo ni que sería publicado en tantos idio-mas y leído en todo el mundo. Desde entonces he seguido visitando librerías y estudiando sus historias en los cinco continentes”. (…)

“También me he aficionado, durante estos últimos años, a visitar las bibliotecas más antiguas, más distintas o más impresionantes de las ciudades adonde viajo. Los libros se mueven en un cuadrado en cuyos vértices encontramos a las editoriales, las librerías, las bi-bliotecas personales y las bibliotecas colectivas. Los lectores esta-mos en el centro centrífugo de esa circulación incesante. No hay más que acercarse a la biblioteca de tu barrio para constatar que no toda la información se encuentra en internet. En la Biblioteca Na-cional de Argentina, en la State Library Victoria de Melbourne, en las Hyundai Card Libraries de Seúl, en la International Library of Children’s Literature de Tokio o en la maravillosa librería Kids Re-public de Pekín (extremadamente téxtil y táctil) recordé algo toda-vía más importante: las experiencias que te brindan esos espacios tampoco tienen una alternativa digital. Por esa razón las secciones infantiles de las librerías y de las bibliotecas tal vez sean las decisi-vas: forman a los lectores y usuarios del futuro. La novela, el cine, el cómic y la televisión no han cesado de imaginar espacios librescos –‍tanto en clave realista como en relatos fantásticos y de ciencia fic-ción–‍ porque la convergencia del discurso y del objeto, de lo virtual y de lo físico, de la mente y del cuerpo es lo que nos hace humanos”.

Contra Amazon. Jorge Carrión (Galaxia Gutenberg).