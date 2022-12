Un pensionista estalla en 'La Sexta Xplica' contra un economista: "¿Te pagan por provocar?"

Durante su intervención, Rodríguez mostró su malestar por cómo se hablaba de los pensionistas, autónomos y trabajadores: “Parece que nosotros somos los culpables de la situación actual y no es así. Pagamos religiosamente nuestros impuestos. Muchos hemos trabajado 50 y 60 años”.

"La opinión no es desautorizar" "¿Te pagan por provocar?": Un pensionista le planta cara a un economista. pic.twitter.com/SDm3xacbBs

“La opinión no es desautorizar palabras de personas como este hombre (a su lado) que lleva un montón de años trabajando. Como yo, que me he tirado 45, desde que tenía 14, querido”, sentenció el jubilado.