Un periodista de laSexta emociona al contar lo que le gritaron desde el balcón tras un directo

El periodista de laSexta experto en Tribunales, Alfonso Pérez-Medina, ha contado una de esas pequeñas historias diarias que hacen más fácil la cuarentena.

España lleva desde el pasado sábado en estado de alarma, lo que ha provocado que la paralización casi completa del país y ha hecho que muchos profesionales, de todo tipo, hayan cambiado su modo de trabajar.

Muchos periodistas han tenido que empezar a trabajar desde casa para evitar así el contagio. En telediarios y en programas de televisión se puede ver cómo muchos reporteros elaboran sus piezas de sus casas.

Pérez-Medina ha contado en su cuenta de Twitter lo que le pasó después de informar a los ciudadanos: “Al acabar el último directo de hoy, un niño se ha asomado al balcón de enfrente y me ha gritado: ”¡Lo has hecho muy bien!”. Le he contestado, claro: “Gracias. Seguro que tú también lo estás haciendo muy bien”.