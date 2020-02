Un periodista de TVE impacta con la historia que ha contado en Twitter: "Casi se me muere un chico de 24 años..."

El reportero de Jesús Navarro ha sorprendido en redes al contar una historia de lo que le ha ocurrido este fin de semana.

El periodista ha explicado que estando de fiesta casi se le muere en los brazos un joven de 24 años. Al interesarse por lo ocurrido, Navarro ha afirmado que ha sabido que este joven había consumido drogas.

“Ayer casi se me muere un chico de 24 años en los brazos. Estaba de fiesta, se desplomó, nadie sabía reaccionar, yo hice lo que debía. Hoy me he interesado por él y he sabido que consumió drogas”, ha empezado diciendo en Twitter, donde tiene más de 8.700 seguidores.

Tras esto, ha querido lanzar una contundente pregunta: ”¿De verdad merece la pena jugaos la vida con esas mierdas?”.