Un periodista deja con esta cara a Ayuso en Nueva York con su pregunta sobre Vox

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha iniciado este fin de semana en Nueva York su viaje por Estados Unidos, donde pretende presentar la región que preside como un “polo de atracción económica”.

Así lo ha explicado en una rueda de prensa en la que no sólo ha tenido que contestar a preguntas sobre su presencia en el país norteamericano, sino también sobre política española.

Además de responder a la cuestión de la crisis interna que generó en el PP su anuncio de optar a presidir el partido en Madrid, Ayuso ha tenido que afrontar otra pregunta incómoda, esta vez referida a su socio de gobierno, el partido de ultraderecha Vox.

Tras escuchar la defensa de lo “hispano” que ha hecho Ayuso en su rueda de prensa, un periodista ha tomado la palabra y le ha realizado la siguiente cuestión:

Mientras le hacía la pregunta, Ayuso ha mirado a un lado, hacia arriba, ha tragado saliva y, después, ha respondido:

“Por la parte de la inmigración con mis socios de gobierno, yo creo que su mensaje va sobre todo, bueno, encaminado a hablar sobre todo de materias de seguridad, etc. Yo defiendo más, no sé, no, no, no encuentro, no busco ni la unión, ni la discrepancia en este sentido. Creo que cada uno ha de defender sus políticas. Yo sí que creo en la integración. Cuando una persona es integrada, haya nacido en Madrid o en cualquier otro rincón del mundo, empieza a liderar su vida y empieza a caminar por sí solo. El problema es cuando no hay integración y no tiene que ser una cuestión sólo de origen. Es una cuestión que hemos discutido en numerosas ocasiones en el Parlamento. Pero bueno, nosotros sobre todo lo que estamos buscando es puntos de unión en otras cuestiones y la relación, por ahora, es buena”.