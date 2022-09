Un periodista le hace una pregunta y la reacción de Rafa Nadal es para enmarcar

En la rueda de prensa posterior al partido, la pregunta de un periodista ha sorprendido a muchos. “La regla del saque dice que tienes 25 segundos para ejecutar tu servicio, pero McEnroe ha dicho en la televisión que no lo estás cumpliendo y que los árbitros no te obligan a hacerlo. ¿Crees que esto es una sombra en tu excelente carrera?”, le lanzó

Tras esto, el tenista se explicó sin rodeos: “Mira tengo el problema, y es que sudo mucho. Cuando juegas en condiciones húmedas como las de hoy, eso es aún peor”. “Los recogepelotas no te traen la toalla desde hace un par de año y tengo que ir lejos a cogerla, así que el problemas de los jugadores que sudamos tanto es que cuando vas a coger la toalla tiene el problema con el tiempo. Por eso ya no voy tanto”, agregó.

″¿Solo porque sudes mucho debe haber diferentes reglas para ti?”, insistió. Ante esto, Nadal volvió a reaccionar riendo. “No he dicho eso. Yo sigo las reglas... si utilizo más de 25 segundos, me dan un warning cada vez que me paso. Mira el reloj. No sé qué es lo que estás buscando...”, resaltó.