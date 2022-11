Con una sonrisa, Luis Enrique ha respondido: ”¿Cómo voy a dudar de eso? Con todos los palos que nos dan por ahí y echan a los entrenadores cada 15 minutos, si encima vamos a dudar... No hombre, soy el mejor entrenador que puede haber en la faz e la tierra, sin ninguna duda”.

“Tú tranquilo, que ya vendrán luego las críticas. No tengo dudas. ¿Cómo voy a tener dudas? Si yo tengo que convencer a los jugadores de una idea y me ven dudar. ¿Qué dudas hay?”, ha preguntado.

“No hay seleccionador mejor que yo en la historia del fútbol mundial. Eso es lo que yo me creo. Otra cosa es que sea realidad, que evidentemente no es verdad. Pero yo me lo creo. Dudas ninguna, te lo puedo garantizar”, ha zanjado.