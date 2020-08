Trump se enfada cuando le hablan de “mentiras”, pero es que lo suyo sólo se puede calificar así. Dáte, el pasado enero, publicó un reportaje en el que da cuenta de ellas. Desde las bondades que no lo son tanto de la economía estadounidense a los ventajosos acuerdos comerciales con Canadá o México, pasando por el caso que lo llevó al juicio político: sus presiones sobre Ucrania para embarrar a su opositor, el demócrata Joe Biden.

“Es agotador. Todo ello. Soy periodista desde hace 33 años. He cubierto el Congreso. La NASA y el programa espacial militar. Ayuntamientos de la ciudad y el condado. El Gobierno de Florida. Tribunales, incluyendo a ladrones armados y asesinos en serie. En todo ese tiempo, nunca me he encontrado con un funcionario público, un candidato a un cargo, un burócrata, un abogado defensor o, francamente, un delincuente real que sea tan regular y agresivamente deshonesto como el actual presidente de los Estados Unidos”, sostiene Dáte.

En el Washington Post han puesto números a esas mentiras. Su promedio diario es de 14 mentiras, exageraciones o declaraciones engañosas. Hasta enero, llevaba 16.241, destacando que la economía está más fuerte que nunca, que la construcción del muro con México avanza con rapidez o que su vecino del sur pagará por su construcción.

El presidente puede seguir mintiendo, pero siempre habrá frente a él alguien que le saque los colores.