Un poco más sobre cuotas (y proezas)

Este artículo también está disponible en catalán.

Una vez leí —y nunca más he podido recordar dónde— que el pintor Eugène Delacroix (1798-1863) creía que sólo los hombres tenían derecho a llevar pantalones y que si una mujer osaba ponérselos constituía un ataque inadmisible a los derechos inalienables del hombre (tenía un gusto y un criterio particulares respecto a la vestimenta femenina, la Libertad que guía al pueblo de su famosa obra —única mujer del cuadro— va con los pechos al aire; ¿en qué mujeres se inspiró?).

Alguien podría haber argumentado que el hecho de que las mujeres usaran pantalones no impedía que él se los pusiera y los disfrutara. No es un caso único. La reivindicación del derecho al voto de las mujeres desencadenó una violencia inusitada en todas partes, a pesar de que las sufragistas no quitaban ningún derecho a nadie —y menos a los hombres—, sino que los ampliaban.

No debía ir tan desencaminado Delacroix desde el punto de vista de la ideología de género masculino, si se tiene en cuenta que las autoridades prohibían a las mujeres que lo vistieran. La gran pintora Rosa Bonheur (1822-1899) tenía que solicitar «autorización para utilizar disfraz» a la gendarmería cada seis meses —es decir, para vestirse de hombre; bien, para llevar pantalones— para acudir a las ferias de ganado donde tomaba apuntes del natural para pintar sus cuadros; lo certifica el excelente la Feria de caballos (~ 1853).

Otra contemporánea, George Sand/Aurora Dupin (1804-1876) tenía predilección por usar vestimentas masculinas porque le permitían circular mucho más libremente por París y acceder a lugares que no habría podido frecuentar una mujer de su condición social. Ella misma explica la seguridad, tranquilidad y aplomo que le daban los pantalones. Aquello del hábito hace la monja (si hacemos la regla de la inversión, nos daremos cuenta del mal —no sólo físico— que infligen los tacones de aguja: inseguridad, desequilibrio, incomodidad, postura forzada...).