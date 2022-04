Así responden a este diputado de C's tras meter la pata al hablar de 'The New Yorker'

Nunca se había hablado tanto de la publicación estadounidense The New Yorker en el Congreso como en estos últimos días , desde que se publicara una información de que el gobierno había investigado a más de 60 representantes independentistas catalanes y vascos en el caso Pegasus .

Miguel Ángel Gutiérrez , diputado de Ciudadanos, ha subido a la tribuna y ha hablado de The New Yorker como “una revista canadiense”: ”¿Por qué dan más crédito a partidos que han delinquido contra nuestra democracia que a partidos que velan por ellos cada día? ¿Van a hacer más caso a una revista canadiense que a nuestros propios funcionarios?”.

“Vamos a ver cómo lo digo sin que me echen de la tribuna. Cada vez que subimos aquí, señor Gutiérrez, no podemos hacer el ridículo. No puede subir y decir que The New Yorker es una revista canadiense, eso es de una ignorancia personificada”, ha dicho el político catalán.