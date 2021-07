Un popular nutricionista responde a Pedro Sánchez: "Le regalaría lo que aparece en la foto"

View this post on Instagram

El propio Garzón ya dijo que no esperaba la respuesta de Sánchez, que dijo que para él “un chuletón al punto, es imbatible”, y aseguró que, en cualquier caso, no va a abandonar su empeño en que se reduzca el consumo de carne para “salvar miles de vidas”.

“No la esperaba porque no sabía ni que la iba a responder, pero el lineamiento está planteado ya desde hace tiempo, es importante no generar ruido adicional, las posiciones están claras y solo con haber contribuido a que la ciudadanía sepa exactamente los riesgos para su salud, estaremos salvando miles de vidas y yo me siento satisfecho, pero queda mucho camino por hacer y es una línea de trabajo que no vamos a abandonar en ningún momento”, subrayó Garzón en declaraciones en el programa Al Rojo Vivo de La Sexta.

Así se pronunció Garzón tras escuchar en directo la respuesta del presidente del Gobierno durante una conferencia de prensa en Lituania, en el marco de su gira báltica, al ser preguntado por las discrepancias entre el ministro Garzón y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que considera que la recomendación de reducir el consumo de carne “es tan errónea como la del azúcar mata”.