Un preso palestino tras 175 días en huelga de hambre: "Libertad o muerte", proclama

Mientras el guardia de seguridad israelí interrumpe a los gritos la conversación con Efe advirtiendo -en violación de la normativa- que Jalil no puede hablar con periodistas, desde la cama sale un grito con forma de susurro: “Tengo el apoyo del pueblo palestino y de todo el mundo libre”.

Uno entre 700

Awawdeh, de 41 años, oriundo de Idna, en la zona de Hebrón en Cisjordania ocupada, y padre de cuatro hijas, dejó de comer el pasado 3 de marzo como protesta contra su quinto encarcelamiento en 20 años, que se presume se debe a sus supuestos lazos con la Yihad Islámica Palestina (YIP) , considerado grupo terrorista por Israel. No es la primera vez que se embarca en una huelga de hambre.

Tres de sus cinco arrestos fueron bajo el régimen israelí de detenciones administrativas, que retiene actualmente a más de 720 palestinos -la cifra más alta desde 2008- en base a información secreta que no conocen ni sus abogados y que los mantiene presos por períodos de tres a seis meses, pero que pueden prolongarse de manera indefinida.

Tras el fuerte deterioro en su estado de salud, Israel “congeló” la detención de Awawdeh el pasado viernes, dando lugar a su hospitalización, donde ha podido recibir visitas aunque no la de sus padres y esposa, que no cuentan con el permiso israelí necesario para viajar desde Cisjordania.

Según medios locales, su no liberación y el agravamiento de su salud han generado fuertes asperezas entre Israel y Egipto, que ejerció como mediador de la tregua.

Instrumento histórico

“Las huelgas de hambre tienen una larga historia en los movimientos de presos palestinos”, explica a Efe Sahar Francis, directora de la ONG palestina Addameer , que brinda apoyo legal a prisioneros. “Desde el comienzo de la ocupación en 1967 y tras las primeras detenciones que no respetaban las necesidades básicas, los presos palestinos empezaron a hacer huelgas de hambre para conseguir cosas como colchones o lápiz y papel”, agrega.

Del lado israelí, el debilitamiento de este instrumento es aún más claro, indica Guy Shalev, director de la ONG israelí Médicos por los Derechos Humanos (PHR). “Al Gobierno israelí no le importa la vida de estas personas, solo le importa la presión, y si no hay presión no siente que tenga que hacer algo al respecto”, señala.