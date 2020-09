El 'prime time' nos está quitando el sueño

TVE lleva años enfrentándose a las quejas de los espectadores que siguen su prime time . La cadena pública ha tenido que defender en numerosas ocasiones su apuesta por emitir programas o series de larga duración que empiezan y terminan tarde, como MasterChef u Operación Triunfo. Después de mucho tiempo, parece que ha rectificado. La nueva era la marca el talent culinario, que ha introducido una novedad para no terminar a las dos de la mañana.

Programas de prime time en la franja de late night

Idol Kids, un espacio familiar, termina cerca de la una de la mañana; Hormigas Blancas, que finalizó su temporada el domingo, lo hacía pasadas las dos, como todos los realities que se ofrecen en la cadena, y nuevas series como Madres arrancan a las 23:00 horas con capítulos de 70 minutos. Todas estas emisiones terminan más allá de las 00:00 horas, en la franja que históricamente se ha conocido como late night (de 23:30 a 03:00 horas). Mediaset no da explicaciones sobre la gestión de su programación.

Las ficciones que se compran son mucho más baratas que una serie diaria o una producción propia, es decir, un programa como Idol Kids puede llegar a costar cinco veces más que Mujer, según fuentes consultadas por este medio. La serie es rentable para Atresmedia —teniendo en cuenta que es una cadena comercial que vive de la publicidad— aunque no sea líder de audiencia y consiga apenas un 10% de cuota de pantalla.

Los espectadores piden cambio

Los espectadores de TVE no son los únicos que han expresado su descontento con esta práctica. La Asociación de Usuarios de la Comunicación ha iniciado una recogida de firmas para “conseguir una racionalización de los horarios televisivos con una campaña en favor del adelanto del prime time”.

Según la AUC, “las cadenas no pueden considerarse responsables de las pocas horas de sueño y del hábito de trasnochar tan generalizado entre los españoles, pero no cabe duda de su influencia”. Las firmas recogidas servirán para intentar promover un acuerdo de autorregulación entre los diferentes canales, ya que no existe una legislación específica para acabar el prime time a una hora determinada.