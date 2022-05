Un profesor arrasa con el regalo que le han hecho sus alumnos: van más de 21.000 'me gusta'

El docente, que se llama en Twitter Tove lo lately , ha mostrado cuatro fotos con las que ha conquistado las redes sociales. “Cuando ha terminado la clase he ido al baño a llorar nsjsjsjaj”, ha confesado el profesor.

En la primera imagen se pueden ver mensajes como “Nunca te olvidaré Toni”, “Te queremos”, “Eres el mejor, nos hemos divertido mucho contigo” o “sin ti las clases de biología no serían lo mismo”. Todos le han reconocido que se lo han pasado muy bien con él y que le van a echar de menos en el futuro.

Además, le han entregado un bonito dibujo de dos hombres dándose un beso con el mensaje de “love has no gender” (“el amor no tiene géneros”).