Un profesor de Epidemias de Harvard saca los colores a España tras contar su experiencia

Elvis García, profesor de Epidemias y Salud Pública de la Universidad de Harvard, ha dejado en evidencia la gestión que está haciendo España de la crisis del coronavirus.

En una entrevista en Espejo Público, el experto ha asegurado que en España no se está haciendo un rastreo “de calidad” y ha afirmado que no entiende por qué. “He trabajado en epidemias con Médicos sin Fronteras... si éramos capaces de hacer rastreo en la África Subsahariana, no entiendo por qué en España no se puede hacer rastreo. Es algo que me estalla la cabeza”, ha criticado.

García ha apoyado la tesis de que se pueden disminuir las cuarentenas de 14 a 10 días, pero ha subrayado que España no debería tomar esa medida debido a la situación epidémica que tiene.

“A partir el octavo o décimo día, la carga viral es más baja y, aunque teóricamente se puede seguir transmitiendo, estadísticamente puede que no compense por el coste que supone mantener la cuarentena”, ha explicado el profesor antes de incidir en que “se puede y se debe reducir la cuarentena si se hace rastreo” y se ponen otras medidas como el uso de mascarilla.

“Pero España está en una escalada de casos y no hay un rastreo de calidad, tampoco todo el mundo respeta las normas... quizá no es el momento de bajar la cuarentena”, ha advertido.

Por lo demás, García cree que este invierno la gripe puede tener menor impacto que otros años debido a las medidas que se han tomado contra el coronavirus y ha llamado a no ser tan optimistas como para pensar que habrá vacuna en diciembre.

“Todo lo que sea vacunarnos antes del verano va a ser un hito”, ha anticipado antes de insistir en que el problema es que nuestra estrategia está basada en que cuanto antes llegue la vacuna mejor.

“Es equivocado, hay que luchar para convivir con el virus mejor. De lo que no se habla es que una vez llegue la vacuna no se va solucionar todo. La afectividad de la vacuna, la logística... son factores que van a restar potencial, así que debemos aprender a vivir sin vacuna”, ha reclamado.