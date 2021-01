Un profesor de Harvard da una contundente respuesta a este tuit de Pablo Iglesias

“Una vacuna que no van a recibir primero quienes más tienen, sino quienes más la necesitan, y eso es algo que nos debe enorgullecer como país. Porque, si algo nos ha enseñado este 2020, es el valor de la solidaridad, los cuidados y el apoyo mutuo”, remataba al vicepresidente.

Elvis García, profesor de Epidemias y Salud Pública de la Universidad de Harvard , ha respondido con contundencia a un tuit en el que Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno , celebraba que la vacuna la van a recibir primero quienes más la necesitan y no quienes más tienen.

Una vacuna que no van a recibir primero quienes más tienen, sino quienes más la necesitan, y eso es algo que nos debe enorgullecer como país. Porque, si algo nos ha enseñado este 2020, es el valor de la solidaridad, los cuidados y el apoyo mutuo.

Elvis García recogió este último tuit para corregir a Pablo Iglesias y recordarle que “sí que la han recibido los que más tienen”.

“Ningún país en desarrollo se está vacunando. Yo no creo que debamos de estar orgullosos de cómo se ha gestionado el reparto de la vacuna. El resto es demagogia, nadie se planteó que en España no se vacunase a quien no pudiera pagar”, zanjó el experto.