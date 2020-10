Un profesor de Harvard explica el "gran problema" de España en la acción contra el virus

Mendizábal ha querido saber la opinión del experto sobre las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , que afirmó que no estaba conforme con cerrar la región porque no tiene “ningún estudio sanitario que me demuestre que esto es mejor” y que por eso quiere implementarlo “los mínimos días posibles”. Por ello, Madrid sólo se cerrará en el puente de Todos los Santos y en el de la Inmaculada, festivo sólo en la capital .

“Aquí hay mucho que decir”, ha dicho entre risas el experto. ”¿Si para ti un confinamiento amplio no funciona qué estás haciendo para reducirlo? ¿Qué tipo de confinamientos reducidos tienes en Madrid? Que yo sepa no hay gran cosa”, ha señalado García.

El profesor de Harvard ha sido crítico con “esto del confinamiento perimetral” algo que le tiene “fascinado” porque no lo entiende: “Entiendo un confinamiento cuando hay una comunidad con muchos casos y el resto no tiene. Confinas esta comunidad para evitar que el virus se propague pero si ya todas están desbordadas para qué las encierras en sí mismas, quizá no tengo toda la información, pero no me parece una estrategia muy acertada”.

Sobre la frase concreta de que no hay estudios que demuestren que el confinamiento funciona para frenar la expansión del virus, algo que también mantiene el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, el experto señala que es imposible que haya un estudio de “algo tan específico” como “cómo actúa el Covid en un confinamiento perimetral en Madrid”.

“Lo que hay que entender es que el confinamiento funciona, otra cosa es que en este momento un confinamiento por cada región por separado tenga sentido. Eso es otra y para mí no lo tiene”, ha sentenciado.