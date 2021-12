Un profesor de Harvard hace una comparación muy gráfica tras el anuncio de Sánchez

Científicos de todas las instituciones no han dado crédito de la decisión. Uno de los que lo ha definido de una manera muy visual ha sido Elvis García, profesor de Epidemias y Salud Pública de la Universidad de Harvard .

Sales a la calle y comienza a llover (covid). Los q llevan paraguas (vacuna) están protegidos. La tormenta arrecia (Omicron), y son los q además llevan gabardina (booster) los q siguen secos. Tu madre mandándote a hacer recados en chándal diciendo "no te mojes!" (gobierno)

Otro experto que lamentó la decisión del Gobierno fue Eduardo López-Collazo, físico nuclear, doctor en Farmacia y director desde su fundación del Instituto de Investigación del Hospital La Paz (IdiPaz).

“Mascarilla en el exterior no es una medida estelar para contener a ómicron. Y no me pintéis de ningún color político”, aseguró en Twitter.

Sánchez explicó que no será necesaria la mascarilla si se está haciendo deporte o si se está en plena naturaleza (campo, playa...). Dentro de este punto, no será obligatoria la mascarilla si se está solo, o con la unidad familiar o si, siendo miembros de distintos grupos, se guarda la distancia reglamentada de seguridad.

Por tanto, el único cambio ha sido el de ser obligatoria en la calle, pese a que pueda mantenerse la distancia interpersonal, algo que no ocurría desde junio.