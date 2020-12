Un profesor de Harvard se ríe de la última propuesta del Gobierno

Pero su crítica a lo “irreal” de la propuesta del Ministerio no evita que el experto pida responsabilidad social para evitar la tercera ola. “Habría posibilidad de evitarla si los Gobiernos hicieran lo que tienen que hacer, pero también si hacemos algo. La gente tiene que empezar a hacer lo que se espera de ella, tiene que entender ya cómo se transmite el virus y qué cosas no deberíamos hacer. Si hacemos eso, podemos prever algo, pero visto lo visto no parece que vayamos por buen camino”.

“No deberíamos juntarnos con gente que no sea de nuestro hogar para Nochebuena, pero ni en Nochebuena ni hoy. Debemos mantener la distancia y no podemos estar en lugares cerrados con gente, porque el virus se propaga por el aire, como ya conocemos”, ha apuntado.

Para terminar, Elvis García vuelve a centrarse en el anuncio institucional de Sanidad: “Lo que nadie espera o yo no veo es que la gente en Madrid abra las ventanas. No me parece lógico creer que la gente va a hacer eso ni hacer promoción de esos escenarios que no son reales”, ha rematado.