Un profesor universitario pide "una ovación cerrada" por la sincera respuesta de un alumno en un examen

Un profesor de la Universidad Carlos III de Madrid ha compartido en su perfil de Twitter la genial respuesta que un alumno le escribió en un examen. El joven, que se presentó sin estudiar y no se sabía la pregunta, se sinceró y le contó el motín de Aranjuez de 1808. En pocas horas se ha hecho viral.

“Pido ovación cerrada para el mejor examen del año. Tras disculparse durante una carilla por presentarse sin haber estudiado lo suficiente, dice que la situación es muy violenta... Así que para no dejar el examen en blanco me contará el motín de Aranjuez de 1808. Y me lo cuenta”, publicó.