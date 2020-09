Un reconocido científico de EEUU dice que hay algo que protege contra el virus más que la vacuna y lo tienes en casa

El virólogo Robert Redfield, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU, ha provocado la ira del presidente del país, Donald Trump, al asegurar que las mascarillas son más efectivas que la vacuna para protegerse contra el coronavirus.

Todo ello después de que el propio Trump afirmase que podrían empezar a vacunar en algún momento de octubre. Unas palabras que van en línea con las que viene repitiendo desde hace meses: dice que habrá vacuna antes de las elecciones del 3 de noviembre.

Ante eso, Redfield ha subrayado que la vacuna podría estar disponible en diciembre, pero con “suministros muy limitados” y reservada en un primer momento para personal de emergencias y personas vulnerables. Por eso, ha avisado de que la inyección no estará disponible de forma generalizada hasta, al menos, mediados de 2021.

“Incluso podría llegar a decir que esta mascarilla tiene más garantías de protegerme contra el covid que cuando me ponga una vacuna de covid, porque la inmunogenicidad puede ser del 70%”, ha asegurado Redfield.

“Y si no obtengo una respuesta inmune, la vacuna no me protegerá. Esta mascarilla sí lo hará”, añadió.

Trump salió al paso de esas declaraciones asegurando que el experto está equivocado. “Creo que cometió un error cuando dijo eso, simplemente es información incorrecta. Lo llamé y no me dijo eso y creo que quizás se confundió con el mensaje, quizás lo dijo de manera incorrecta. No, estamos listos para ir adelante de manera inmediata”, aseguró el presidente.