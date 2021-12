Un restaurante de Cádiz se convierte en noticia por la petición que ha hecho a los no vacunados

El restaurante El Garbanzo Negro de Cádiz se ha convertido en noticia en algunos medios de comunicación gracias a la petición que ha hecho a los clientes que no se hayan vacunado.

El dueño del local ha pedido a través de Facebook que se abstengan de ir quienes no hayan recibido sus dosis: “Creemos que, legalmente, no podemos impedir la entrada a nuestros clientes que no se hayan querido vacunar, pero les instamos a que no vengan a visitarnos, de momento, por prevención”.

“Por el bien de todos.... Gracias...... Acabemos de una vez con esto”, añade el dueño del bar, que ha parecido ya en medios como Nius, donde explican que el restaurante ha pasado año y medio cerrado por la pandemia.