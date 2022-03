Pese a ese contexto, un cliente quiso dejar consctancia de que, en su opinión, la sidrería “era un sitio espectacular”, pero que “ya no es lo que era”: “Los cachopos estaban casi quemados y la carne sabia a nevera. Los licores, nos servisteis agua y cuando lo dijimos nos trajisteis la botella pero vimos la jugada entre el personal, tontos tampoco somos!!”.

“Te explico. Cuando se sirve un chupito, la parte de arriba normalmente se queda un poco diluida por el hielo. Lo normal es removerlo un poco antes de beberlo. La jugada a la que te refieres, es que estábamos comprobando que la botella estuviera bien porque es posible que hubiera venido mal y no íbamos a servir de la misma sin comprobarla, ¿no crees? No entiendo como has podido sacar algo malo de ahí”, afirma.