La última aventura de Alberto Chicote lo ha llevado a pasearse entre los típicos bares y tabernas que sirven comida, sobre todo, a turistas. En el último capítulo de ¿Te lo vas a comer? el cocinero ha vivido una experiencia inédita: un restaurante se ha negado a darle de comer.

Ocurrió en la madrileña Plaza Mayor. El chef se acercó junto a Javier Estévez, propietario del restaurante La Tasquería, a una de las terrazas del conocido lugar y pidió una paella de carne y marisco que nunca llegó a su mesa.

Tras un rato de espera, un camarero se acercó a la mesa para indicarles que únicamente sirven platos fríos porque “la cocina se ha estropeado”. Chicote, al ver que en otras mesas están sirviendo paella, no dudó en responder: “Dime claramente que no quieres hacerlo, pero no que tienes la cocina estropeada”.