Un restaurante de Valladolid comparte la indignante conversación que han tenido con un cliente

La pandemia ha cambiado para siempre la forma de vida de millones de ciudadanos de todo el mundo.

La crisis del coronavirus ha golpeado con dureza a muchos sectores de la población. Uno de los que más está sufriendo en estos momentos, junto con el mundo de la cultura, es el de la hostelería.

Los bares y los restaurantes han tenido que acomodar sus locales para adecuarlos a las restricciones que han impuesto los gobiernos, tanto nacionales como regionales, para poner freno a la pandemia.

El restaurante Niza, ubicado en Valladolid, ha compartido en su cuenta de Twitter una conversación con un cliente que está dando que hablar en redes sociales.

Desde la cuenta han explicado que a la hora de comer, después de nueve meses de pandemia y cuatro cerrados, “seguimos para bingo”, han vivido una situación un poco desagradable con un cliente.

″¿Somos nosotros o a alguien de hostelería más le pasa? La pregunta solo va para los negocios de hostelería que SÍ cumplen las normas y hacen cumplirlas”, han avisado en el tuit.

En la conversación, el usuario llega al local y pide mesa para uno. Después de ponerle el correspondiente gel de manos le explican el protocolo anticovid que han instalado en el lugar.

“Deja que no me quedo”, ha respondido el cliente ante la estupefacción de los dueños. ”¿Sucede algo?”, han querido saber. “Si solo puedo quitarme la mascarilla para comer no quiero quedarme”, ha afirmado el consumidor.

“Sepa que gracias a personas como usted estamos como estamos. Y la gente responsabilizando a la hostelería”, añaden desde el local. “La culpa de que estemos así no es de la hostelería, ni mía. Es de los políticos”, ha asegurado el cliente.