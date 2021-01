Poco después, como prometió, la clienta escribía su mala crítica en TripAdvisor, donde el restaurante es el tercero con mejor puntuación de Valladolid: “Deja mucho que desear. Pizza, creppes, poco más. Decoración infantil. No es lo que parece. No me gusta, la comida sabe a cubitos de carne. No recomendable, poca calidad, mucha tontería con las medidas de seguridad”.

“En cuanto a la calidad, pésima, caro para ser comida basura”, remataba la clienta, que puntuaba al local con un punto sobre cinco.

La respuesta del local en Twitter no se hizo esperar: “Querida Cristina, cuatro horas hace que os hemos echado de nuestro local por incumplir las normas sanitarias. Hemos llamado incluso a la policía por vuestra actitud. Espero que te hayas quedado a gusto....yo al veros salir por la puerta ha sido lo mejor del día. Gonzalo Soriano”, ha escrito el restaurante en la red social, donde en menos de 14 acumula más de 10.500 ‘me gusta’ y 2.300 retuits.

De hecho, poco después añadía otro mensaje demostrando que la misma clienta puntuó de forma excepcional al mismo restaurante en septiembre. “El servicio excelente, la comida riquísima, todo delicioso, los creppes más deliciosos y el capuccino”, escribió esa misma usuaria.

“Diferencia entre las dos primeras y las dos segundas: que hoy os hemos invitado a iros por no cumplir el mismo protocolo que en septiembre os parecía impecable....la pandemia nos iba a cambiar ¿a mejor?”, ha escrito el Niza.

Ese mismo restaurante ya triunfó en las redes sociales hace unas semanas, cuando publicó una conversación que tuvieron con otra clienta.

En la conversación, el usuario llega al local y pide mesa para uno. Después de ponerle el correspondiente gel de manos le explican el protocolo anticovid que han instalado en el lugar.

“Deja que no me quedo”, respondió el cliente ante la estupefacción de los dueños. ”¿Sucede algo?”, quisieron saber. “Si solo puedo quitarme la mascarilla para comer no quiero quedarme”, afirmó el consumidor.

“Sepa que gracias a personas como usted estamos como estamos. Y la gente responsabilizando a la hostelería”, añadían desde el local. “La culpa de que estemos así no es de la hostelería, ni mía. Es de los políticos”, aseguró el cliente.