Un restaurante indigna con su respuesta a las quejas por homofobia

El usuario @skioe ha explicado en su cuenta de Twitter que unos amigos suyos vivieron un episodio de homofobia y, al ir a denunciarlo en las reseñas de Google del bar, se encontró con que no había sido la primera. Así lo cuenta en un tuit:

El otro día unos amigos sufrieron homofobia en el bar El Amante de Madrid. Al ir a escribir una reseña negativa me encuentro con que no es la primera vez que pasa.., y encima la respuesta es de traca. pic.twitter.com/dhYLfqRi7a

Pero lo que más ha indignado no ha sido solo el comportamiento de las personas de seguridad del bar, sino la respuesta del propietario cuando un joven se queja de que le llamaron la atención por besar a su pareja. “Amante no es una SAUNA, no te puedes comportar como si estuvieras en una SAUNA”, señala.